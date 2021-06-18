Украинский фотограф Яна Яцюк сняла Билли Айлиш для обложки глянца Rolling Stone

Украинский фотограф Яна Яцюк сняла 19-летнюю американскую певицу Билли Айлиш для обложки именитого глянца Rolling Stone.

Яна Яцюк родилась в городе Ивано-Франковск, а затем переехала в Лос-Анджелес, где работает профессиональным фотографом.

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Девушка сняла для обложки глянца семикратную обладательницу премии "Грэмми" Билли Айлиш для нового выпуска издания Rolling Stone.

Не могу передать, что я чувствую сейчас, но просто хочу плакать от счастья,

– написала в своем инстаграме Яна Яцюк.

Девушка поблагодарила съемочную команду и Билли за ее "доверие, заразительный смех и уязвимость".

"Девушка на вершине мира с твоей скромностью и добротой заслуживает всего этого и гораздо большего", – написала фотограф.

Ранее Яна проводила съемки с актрисами Аной де Армас, Реджиной Кинг, девушками из группы HAIM и другими американскими знаменитостями

Яна Яцюк сфотографировала лицо Билли Айлиш крупным планом. Визажисты сделали естественный макияж, стилисты уложили ровно волосы и одели известную исполнительницу в шифоновую белую рубашку.



Обложка глянца с Билли Айлиш / Rolling Stone

Новый номер посвящен выходу нового альбома Билли Айлиш Happier Than Ever, релиз которого назначен на июль.

"Я не знаю, как это объяснить, но все песни в альбоме кажутся определенным временным отрезком, в котором я их создавала. Это так забавно, что все остальные будут вспоминать некоторые моменты, связанные с ними, которые будут отличаться от того, что тогда чувствовала я. Это такая странная вещь. Но я чертовски люблю это. Вот почему я делаю музыку. Именно для этого", – заявила Билли.

На страницах журнала певица появилась в нестандартном платье-комбинации Gucci, кардигане Helmut Lang, рубашке Burberry и кофте Ralph Lauren.



Фотосессия Билли Айлиш для глянца / Rolling Stone



Фотосессия Билли Айлиш для глянца / Rolling Stone



Фотосессия Билли Айлиш для глянца / Rolling Stone



Фотосессия Билли Айлиш для глянца / Rolling Stone



Фотосессия Билли Айлиш для глянца / Rolling Stone