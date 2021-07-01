Создавая коллекцию, дизайнер вдохновлялся путешествиями в горы, поскольку вещи по большей части напоминают экипировку для восхождения. Во многих элементах гардероба присутствуют альпинистские карабины.
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Коллекция получила название La Montagne ("Гора"). На подиуме преобладали вещи свободного кроя, костюмы, куртки и бомберы в спортивном стиле. Не обошлось и без знаковых для бренда платьев в бельевом стиле, укороченных рубашек и бра.
Линия аксессуаров Jacquemus обновилась меховыми сумками, широкими ремнями с кармашком и пушистыми повязками на голову. На личной странице бренда появились кадры со всеми представленными аксессуарами в разных цветах.
В женской коллекции прослеживается стиль Жакмюса. Изделия пропитаны яркими малиновыми, нежными небесными, песочными и молочными оттенками. На подиум вышли такие звездные супермодели как Белла Хадид и Кендалл Дженнер.
Кендалл примерила соблазнительный бра, рубашку на короткий рукав, брюки и минималистичную сумку с широкой ручкой насыщенного розового цвета. Кроме этого представительница клана Кардашян-Дженнер дефилировала в коротком кардигане, который обнажает зону декольте и новом эксклюзивном элементе гардероба – юбке-брюках.
Кендалл Дженнер демонстрирует новую коллекцию Jacquemus
Кендалл Дженнер демонстрирует новую коллекцию Jacquemus
Белла Хадид демонстрирует новую коллекцию Jacquemus
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