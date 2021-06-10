Важный шаг приняли при содействии министра охраны окружающей среды Израиля Гилы Гамлиэль. Чиновник убеждена, что использование кожи и меха животных для удовлетворения потребностей фэшн-индустрии является проявлением безнравственности и безумия. Благодаря подписанному указу израильский рынок моды станет более экологичным и милосердным.

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"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания", – говорится в заявлении министра Гилы Гамлиэль.

Запрет на продажу меха радостно приветствовала общественная организация Animals Now. Представители движения уверены, что это "спасет бесчисленное количество животных от ада меховой промышленности". Организация по защите прав животных PETA назвала решение "исторической победой", которая защитит от жестоких убийств лис, норок, кроликов и других зверей.

Добавим, что разрешения на торговлю мехом в Израиле все равно будут выдавать. Они будут распространяться только в тех случаях, которые связаны с научными исследованиями, обучением, религиозными целями и данью традициям.

Ведущие бренды, которые отказались от меха