Из-за сериала "Игра в кальмара" продажи бренда обуви Vans выросли на 7800%: в чем причина

Американский производитель обуви Vans на волне популярности сериала "Игры в кальмара" выпустил новую коллекцию на тему Хэллоуина. Ему удалось воспользоваться успехом, который получили много людей и брендов после этого сериала.

Как известно, после уже культового сериала "Игра в кальмара", большую популярность получили не только актеры, у которых резко возросла аудитория в инстаграме, но и бренды, в которые были одеты сами персонажи. К примеру, увеличился спрос на зеленые костюмы игроков и красные, которые носили надзиратели. По данным платформы Lyst, поисковые запросы на них увеличились на 97%.

Важно Официально: "Игра в кальмара" – самый популярный сериал Netflix за всю историю сервиса

Но в еще большем выигрыше оказалась компания одежды и обуви Vans, продажи у которых выросли на 7800%. А все потому, что персонажи сериала были обуты в белые слипоны (удобные кеды) от бренда Vans. Обычная стоимость таких слипонов – от 30 – 60 долларов. Их часто покупают к спортивным костюмам скейтеры и серферы, но теперь они необходимы всем.



Слипоны Vans / Фото Vans

Как объясняют эксперты, это связано с тем, что сейчас многие тиктокеры снимают видео по тематике сериала и главное, что вскоре Хэллоуин, и все ценители "Игры в кальмара" хотят быть в тренде.



Герои сериала "Игра в кальмара" в кедах Vans / Фото Netflix

Vans запустили коллаборацию с Warner Bros.

Накануне жуткого праздника и еще на волне популярности, компания Vans в коллаборации с Warner Bros. выпустили новую коллекцию, посвященную Хэллоуину. Вся одежда и обувь – по мотивам фильмов ужасов и с различными тематическими принтами. К примеру, одним из элементов является рисунок клоуна из фильма "Оно", или надписи "Friday the 13th" или "you're float too". В коллекцию также вошли слипоны красного цвета и бандана с портфелем.



Vans выпустили новую коллекцию совместно с Warner Bros. / Фото Vans

Автор: София Бигайло