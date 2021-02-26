Креативная студия MSCHF, которая ранее создала "кроссовки Иисуса" Nike Air Max 97, в подошву которых залили воду из священной реки Иордан, прибегла к новой затее. Теперь MSCHF взялись изготавливать обувь, которая повторяет дизайн Birkenstock Arizona.

Дизайнеры решили конструировать Биркеншток не из немецких материалов, а из знаменитых сумок Birkin от Hermès. Обувь состоит из оригинальной подошвы Birkenstock и сшитых ремешков из разрезанных сумок Birkin.

Вам это будет интересно Модная обувь весна-лето 2021: стильные варианты, которые понравятся всем

Что такое биркенштоки?

Биркенштоки – это летняя обувь, что носит свое название от немецкого обувного бренда Birkenstock. Именно эта компания начала производить комфортные шлепанцы с анатомически правильной формой подошвы. Затем всю подобную обувь стали называть биркенштоками.

Креативная студия MSCHF разрезает знаменитые сумки и делает из них сланцы. Обувь делается под заказ и доступнна пока есть запасы сумок. Стоимость биркенштоков составляет от 34 000 $ до 76 000 $, в зависимости от материала и размера стопы клиента.



Биркенштоки из сумки Birkin / Фото из инстаграма

MSCHF купили только 4 сумки Birkin для сырья (общей стоимостью около 122 500 $), а три пары уже проданы.

Сумки Birkin – это как культурный мем, символ богатства. Превращая его в действительно доступный объект мы хотели заставить людей усомниться в этом символизме,

– отметил один из креативных директоров MSCHF.

На выбор доступны четыре окраски из различных типов кожи. Каждая пара декорирована кастомными позолоченными застежками и брендингом на внутренней стороне. Кроме силуэта шлепанцы переняли от оригинальной модели ортопедическую стельку и внутреннюю отделку из замши.

Чтобы увидеть, как изготавливаются биркенштоки из разрезанной сумки Birkin от Hermès, листайте вправо

Что известно о легендарной сумке Birkin от Hermès?

Удобная сумка из кожи с двумя короткими ручками и драгоценной фурнитурой названа в честь Джейн Биркин – актрисы и музы Сержа Генсбура. В 1983 году в самолете, который летел из Парижа в Лондон, соседом Биркин случайно оказался глава правления Hermès Жан-Луи Дюма, которому она пожаловалась, что никак не может найти себе удобную и красивую сумку для путешествий.

По легенде, эскиз сумки Birkin Джейн мгновенно накинула прямо на гигиеническом пакете в самолете. Через несколько месяцев Дюма выслал Биркин домой готовое изделие с просьбой дать ему свое имя. Впоследствии эту сумку ждало феноменальное признание.

Чтобы приобрести сумку надо записаться в специальную очередь, а ее появления ждут даже годами. Сумка Birkin считается огромным элементом роскоши, ведь ее цена может достигать до сотен тысяч долларов. Самая дорогая сумка стоит 380 тысяч долларов.