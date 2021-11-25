Из чего должен состоять капсульный гардероб: фешн-советы от Андре Тана

Украинский дизайнер и модельер с мировым именем Андре Тан поделился со своими читателями новыми советами. На этот раз он рассказал из каких вещей должен состоять капсульный гардероб.

Известный украинский дизайнер поделился на своей странице в инстаграме важными fashion-советами. Андре Тан рассказал из чего должен состоять капсульный гардероб девушек, которые купили вещи в магазине, но они стоят в шкафу, поскольку их не с чем соединить.

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По его словам, капсула может закрыть одну сферу вашей жизни, например, работу в офисе, поход на вечеринку, за покупками или путешествие. Собрать такой гардероб может каждая, если знать основные принципы.

Расставьте приоритеты

"Проанализируйте свой образ жизни и выберите самые актуальные сферы. Именно в этих капсулах должно быть наибольшее количество вещей, чтобы создавать множество образов на каждый день. Вы вся в работе? Деловая капсула для вас. Любите заниматься спортом? Инвестируйте в спортивную капсулу. Вы заядлая тусовщица? Тогда в приоритете должна быть вечерняя капсула", – отметил дизайнер.

Ядро капсулы

Легко вообразить целую картину, когда у вас есть основа. Так же и с ядром капсулы, именно с него все начинается. Обычно это костюм или жакет с брюками. Если говорить о повседневной капсуле – это может быть пуховик или ваши любимые джинсы.



Андре Тан поделился с поклонниками модными советами / Фото из инстаграма дизайнера

Дополнение базой

После того, как вы определились с ядром капсулы, пора дополнить ее стильными базовыми вещами без лишнего декора. Только уже имея прочную базу, можно внедрять в капсулу трендовые и необычные элементы.

Соблюдайте правила одинаковой температуры

"Для того чтобы вещи из капсулы складывались в стильные образы, нельзя забывать о сочетании цветов. Вещи вовсе не должны быть одного цвета, нет. Но они должны соблюдать одну цветовую температуру, чтобы выглядеть гармонично", – подчеркнул Андре Тан.

Не бойтесь экспериментировать

Дизайнер пишет, что образы можно завершать модными аксессуарами, экспериментировать с украшениями и трендами. По словам модельера, базовые вещи тоже обладают свойством стареть, поэтому периодически следует обновлять свой капсульный гардероб.