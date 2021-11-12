Иванна Онуфрийчук надела на свадьбу 3 платья от украинских брендов: сказочные кадры

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук в феврале вышла замуж за казахского миллионера Алмаза, впрочем официально влюбленные обручились в Украине только вчера, 11 ноября. Невеста для еще одного важного события в своей жизни примерила 3 фантастических свадебных платья от украинских брендов.

Украинская телеведущая официально стала женой казахского долларового миллионера. Знаменитость на Мальдивах очаровала всех своими роскошными платьями, впрочем, для свадьбы в Украине она подготовила не менее фантастические образы.

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Иванна Онуфрийчук любит одеваться в люксовые и премиальные бренды, однако выбрала помпезные платья именно от украинских дизайнеров, и совсем не прогадала, ведь в них она выглядела невероятно красиво.

За день невеста сменила 3 ​​роскошных свадебных платья. Утром для фотосессии с любимым Иванна Онуфрийчук позировала перед фотографами в изысканном обтягивающем платье со шлейфом и кружевными рукавами украинского бренда Adamaris.



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей

Для официальной росписи в одном из киевских частных ЗАГСов Иванна выбрала пышное белое платье с длинным шлейфом от этой же марки.

Известно, что платье для невесты разрабатывалось более полугода. Специально для звезды телеэкранов бренд сшил эксклюзивное кружево длиной более 35 метров и создал самый длинный цельнокроенный шлейф.

Свадебное платье украшали 4 килограмма настоящего хрусталя, 6 видов бисера, общий вес которого составляет 2 килограмма. Кроме того, пышное платье было украшено тысячами цирконов в бриллиантовой огранке и килограммом настоящего жемчуга. Длина основного платья составляла восемь метров.



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей

Третье платье Иванна Онуфрийчук надела после завершения официальной части. Знаменитость выбрала платье-бюстье с серебряной вышивкой и воланами украинского дизайнера Ивана Фролова.



Свадебные образы Иванны Онуфрийчук / Скриншот из инстаграма телеведущей