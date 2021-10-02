Итоги модных показов этой осени: новые тренды весна-лето 2022

Париж, Милан, Нью-Йорк и другие города мира привлекли внимание пылких ценителей моды этой осенью. Удивительные перформансы, звездные модели и новые тренды от известных мировых брендов. Что будут носить уже в следующем году и на что обращать внимание, выбирая стильный образ на весну, – читайте далее.

Возвращение 2000-х

Вытаскивайте из гардероба вещи мамы или бабушки, ведь следующей весной они обязательно вам пригодятся. Сексуальность, глубокие вырезы, джинсы с низкой посадкой, полупрозрачные блузы – все, что еще недавно пыталась обходить стороной молодежь и любители оверсайз.

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Dolce & Gabbana облачили моделей в топы с принтами JLO, звериные принты и сапоги с заостренными носами, но наибольшее внимание привлекли образы с бельем, которое больше не пытаются скрыть под одеждой, а теперь оно может дополнять ваш образ и делать его стильным и сексуальным.

Элементы золотого, бисер, пайетки

Берите все свои блестящие украшения и комбинируйте с любой одеждой. Например, с черными платьями с глубокими вырезами и массивными аксессуарами, как это сделал Balman на Неделе моды в Париже. Также, по версии Prada, стильно будут смотреться кофты и накидки с пайетками в стиле 2000-х.

Скинни и банданы

Оверсайз оставляем на зиму, а весной и летом стоит обратить внимание на обтягивающие модели, чтобы подчеркнуть свою фигуру, избавиться от комплексов и добавить сексуальности своему телу. Время идти против стереотипов, пробовать что-то новое и выглядеть ярко и уверенно. Именно это показал Versace на подиуме в Милане и представил коллекцию латексных скинни платьев и новый тренд в 2022 году.

Теперь косынки и банданы также можно стильно сочетать как со "спортом", так и с классикой или кэжуал-образом. Они могут стать обязательным аксессуаром в гардеробе: не занимают много места, их можно купить разных цветов, продаются в любом месте и стоят недорого. Кстати, это стильно смотрится не только летом, но и в сочетании с пальто осенью.



Джиджи Хадид в латексном платье Versace на Milan Fashion Week / Фото из инстаграма Versace

Классика + спорт

Здесь нам показали, как можно носить худи с классическими костюмами или вечерние платья с баскетбольными повязками на голову. Настоящий рай для стилистов и открытый простор для творчества и фантазий. Никаких ограничений и правил, сковывающих любителей классики и спорта. Впервые такие образы в этом году заметили на улицах Парижа накануне модных показов, а Brandon Maxweel показал их на подиуме.



Paris Street Style, Brandon Maxweel / Фото Vogue

Яркие цвета

В этом году праздничного настроения добавили даже те бренды, которые являются любителями пастельных и нюдовых цветов. Розовый тренч в Max Mara, желтый костюм в Dior или яркие пальто на показе Prada в Милане. Прекрасно дополнят такие луки цветные аксессуары или очки с широкой оправой.



Гости Milan Fashion Week / Фото @arumstreetstyle

Обувь

Высокая платформа и ботфорты – мастхев к любому образу следующей весны. Стиль 2000-х возвращается, а вместе с ним – и обувь с зауженными носами и сандалии-гладиаторы на завязках до колен.



Обувь на массивной подошве / Фото @arumstreetstyle

Автор: София Бигайло