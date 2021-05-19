Последний раз вещи с использованием натурального меха креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли покажет на Неделе моды осенью.

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"Отказ от меха идеально соответствует ценностям нашей компании. Мы продвигаемся вперед в исследованиях альтернативных материалов, учитывая их влияние на окружающую среду для будущих коллекций", – отметил генеральный директор марки Якопо Вентурини.

Кроме того, креативный директор внес еще одни изменения. Молодежную линию одежды Red Valentino, запущенную в 2003 году, решили закрыть. В ее ассортимент входили вещи более простого дизайна по демократичной цене. Последняя коллекция выйдет в сезоне осень – зима 2023.

От натурального меха отказались такие бренды, как Balenciaga, Prada, Versace, Chanel, Gucci, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren и множество других.

"Благодаря активной борьбе UAnimals с этой кровавой модой от натурального меха отказались более 30 известных украинских дизайнеров и брендов. ANDRE TAN, elenareva, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak и Lake Studio и множество других брендов обязались не использовать натуральный мех в своих коллекциях", – говорится в заметке UAnimals в инстаграме.