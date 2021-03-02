28 февраля состоялась 78 церемония вручения премии Золотой глобус которой награждают за достижения в области кинематографа и телевидения. Из-за пандемии коронавируса премия прошла по видеосвязи.

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Своей первой заслуженной статуэтке Аня обязана хиту Netflix режиссера Скотта Фрэнка, в котором она прекрасно исполнила роль гениальной шахматистки.

Исполнительница роли Бет Хармон в сериале "Ферзевый гамбит / Ход королевы" не смогла пройтись по красной дорожке, но это не помешало ей получить премию онлайн и поразить всех своим образом.

Платье для церемонии Dior Couture изумрудного цвета с люрекса актриса выбрала самостоятельно, а вот на помощь ей, чтобы удачно завершить образ пришел звездный стилист Лоу Роч.

Изумрудный образ состоял из приталенного платья длины макси на тонких бретельках и с глубоким вырезом. Довершали аутфит длинное пальто с широкими рукавами. Стилисты идеально уложили волосы и сделали акцентный яркий макияж.