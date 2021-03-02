Как создавали платья Dior Couture для лауреата Золотого глобуса Ани Тейлор-Джой: детальные фото
Главная героиня популярного сериала "Ферзевый гамбит" Аня Тейлор-Джой надела на церемонию Золотой глобус красивое платье изумрудного цвета Dior Couture. Именно в этом знаковом платье и украшениях Tiffany & Co она получила награду за лучшую женскую роль в мини-сериале.
Источник:инстаграм Doir
В течение 300 часов трое портных шили для Ани Тейлор-Джой наряд, который превзошел все ожидания. Креативный директор Дома моды Мария Грация Кюри черпала вдохновение для создания платья в коллекции Dior Haute Couture осень-зима 2018.
Создание кутюрного изумрудного платья для Ани Тейлор-Джой: фото
Впрочем, не только это платье Dior создал для актрисы. Аня также надела атласное платье без бретелек серого цвета, в котором давала интервью сразу после вручения премии. На изготовление этого платья ушло 150 часов.
Создание кутюрного серого платья для Ани Тейлор-Джой: фото
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