Аманда Сейфрид на красной дорожке в платье от Armani: история создания образа в фотографиях
35-летняя актриса Аманда Сейфрид поразила сеть своим безупречным образом. Молодая мамочка, которая 7 месяцев назад родила ребенка, сумела быстро вернуться в привычную для себя форму и пройтись по красной дорожке в роскошном красном кутюрном платье от Armani Privè.
Источник:Vogue
Довольно долгий период платья красного цвета на кинопремии Оскар оставались табуированными. Из-за низкого качества трансляций оттенки платьев сливались с красной дорожкой, поэтому наряд не производил wow-эффекта. Теперь ситуация изменилась и звезды могут без проблем красоваться в красных платьях.
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Этой ночью на красной дорожке появилась номинантка на "лучшую женскую роль" Аманда Сейфрид. Знаменитость сыграла в фильме Дэвида Финчера "Манк" от Netflix. Она прибыла к Долби в роскошном красном платье из сжатой органзы.
Платье для Аманды разработал сам Джорджо Армани. Для создания платья без бретелек с глубоким V-образным вырезом Армани вдохновлялся цветами гибискуса, пошив изделие в классическом стиле Старого Голливуда.
Я хотел подчеркнуть личность Аманды с помощью этого платья, которое придает форму страсти. Мелко плиссированное платье выглядит в форме лепестков, усилена красным оттенком гибискуса,
– рассказал Джорджо Армани.
Чтобы увидеть, как создавали платье для Аманды Сейфрид – листайте вправо
Визажисты сделали актрисе нежный макияж. Они накрасили веки коричневыми тенями и подвели ими нижнее веко, а губы нарисовали бордовой помадой от Lancome.
К красному платью знаменитость подобрала клатч от модельера Роджера Вивье красного цвета украшенного драгоценными камнями. Стилист актрисы Элизабет Стюарт выбрала для Сейфрид красные босоножки на массивных каблуках красного цвета и украшения от бренда Forevermark.
Актриса надела лаконичные серьги из драгоценных камней, золотой браслет и несколько колец из белого золота. Довершила образ знаменитости элегантная прическа с боковым пробором и нижним пучком.
Как создавался образ для Аманды Сейфрид
Создание образа для красной дорожки / Getty Images
Создание образа для красной дорожки / Getty Images
Создание образа для красной дорожки / Getty Images
Создание образа для красной дорожки / Getty Images
Создание образа для красной дорожки / Getty Images
Создание образа для красной дорожки / Getty Images
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