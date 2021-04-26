35-летняя актриса Аманда Сейфрид поразила сеть своим безупречным образом. Молодая мамочка, которая 7 месяцев назад родила ребенка, сумела быстро вернуться в привычную для себя форму и пройтись по красной дорожке в роскошном красном кутюрном платье от Armani Privè.

Довольно долгий период платья красного цвета на кинопремии Оскар оставались табуированными. Из-за низкого качества трансляций оттенки платьев сливались с красной дорожкой, поэтому наряд не производил wow-эффекта. Теперь ситуация изменилась и звезды могут без проблем красоваться в красных платьях.

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Этой ночью на красной дорожке появилась номинантка на "лучшую женскую роль" Аманда Сейфрид. Знаменитость сыграла в фильме Дэвида Финчера "Манк" от Netflix. Она прибыла к Долби в роскошном красном платье из сжатой органзы.

Платье для Аманды разработал сам Джорджо Армани. Для создания платья без бретелек с глубоким V-образным вырезом Армани вдохновлялся цветами гибискуса, пошив изделие в классическом стиле Старого Голливуда.

Я хотел подчеркнуть личность Аманды с помощью этого платья, которое придает форму страсти. Мелко плиссированное платье выглядит в форме лепестков, усилена красным оттенком гибискуса,

– рассказал Джорджо Армани.

Чтобы увидеть, как создавали платье для Аманды Сейфрид – листайте вправо

Визажисты сделали актрисе нежный макияж. Они накрасили веки коричневыми тенями и подвели ими нижнее веко, а губы нарисовали бордовой помадой от Lancome.

К красному платью знаменитость подобрала клатч от модельера Роджера Вивье красного цвета украшенного драгоценными камнями. Стилист актрисы Элизабет Стюарт выбрала для Сейфрид красные босоножки на массивных каблуках красного цвета и украшения от бренда Forevermark.

Актриса надела лаконичные серьги из драгоценных камней, золотой браслет и несколько колец из белого золота. Довершила образ знаменитости элегантная прическа с боковым пробором и нижним пучком.

Как создавался образ для Аманды Сейфрид



Создание образа для красной дорожки / Getty Images



Создание образа для красной дорожки / Getty Images



Создание образа для красной дорожки / Getty Images



Создание образа для красной дорожки / Getty Images



Создание образа для красной дорожки / Getty Images



Создание образа для красной дорожки / Getty Images