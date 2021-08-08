Белая рубашка стала основой делового стиля, а в последние годы стритстайла-звезды пытаются применять ее в необычных образах и в расслабленных стилях. Как и когда появилась классическая белая рубашка, и чем обусловлена ​​ее популярность.

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История белой рубашки

Неотделимой деталью капсульного гардероба во всех сезонах есть белая рубашка. Она полюбилась как женщинам, так и мужчинам. Эта деталь стала культовой в истории моды, кино и культуры.

А все началось с того, что Мария-Антуанетта решила позировать перед художницей мадам Виже-Лебрен в хлопковом платье, которое считалась нижним бельем. Королева, вместо дорогих шелковых тканей, выбрала относительно дешевый материал, чем вызвала большой интерес к нему .



Мария-Антуанетта в бельевом платье / Фото Harper's Bazaar

Выйдя за пределы королевского стиля и надев хлопковое бельевое платье Мария-Антуанетта вызвала эффект бабочки с возрастными последствиями. Следующее века отметилось большим спросом на хлопок, хотя рубашка, которую мы знаем сейчас, тогда еще считалась мужской одеждой. До 20-го века белые изделия с пуговицами были атрибутом состоятельных джентльменов. Их носили те, которые не занимались ручным трудом и могли позволить себе часто стирать одежду.

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Разрушать этот стереотип в 1920-х взялась Коко Шанель. Ее взгляд на женскую моду был кардинальным и современным. Габриэль Бонер Шанель уверенно меняла юбки на брючные костюмные тандемы, а блузы – на белые мужские рубашки. Она умело превращала изделие на женскую деталь гардероба, придавая им других форм.



Актриса Марлен Дитрих в белой рубашке / Фото Pinterest

Новую тенденцию быстро подхватили тогдашние знаменитости: Кэтрин Хепберн, Аву Гарднер, Марлен Дитрих и Лорен Бэколл понесли в массы белые, теперь уже женские, новинки. В них начали одевать знаменитых актрис во время съемок фильмов. Рубашку перевязывали поясом на талии, заправляли в юбку и дополняли шелковой косынкой на шее, оставляя верхние пуговицы расстегнутыми.



Одри Хепберн в стильном образе / Фото Paramount Pictures

На подиумах в женских коллекциях рубашка активно начала появляться в 1990 – 2000 и остается актуальной до сих пор. Сегодня дизайнеры берутся менять классический дизайн, добавляют новые формы, цвета и детали, экспериментируя с кроем. Главной особенность белой рубашки является ее способность оставаться на пике моды десятилетиями.

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