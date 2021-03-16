Знаменитая супермодель Ирина Шейк в рекламе Oscar de la Renta. Манекенщица презентовала духи Alibi в безупречном бархатном платье темно-синего цвета.

Для популярной модели Ирины Шейк начало года оказалось особенно плодотворным. Звезда уже успела появиться на обложках нескольких глянцев, дефилировала на Неделях моды, а теперь снялась в элегантной рекламе духов Oscar de la Renta.

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35-летняя модель очаровала своих поклонников фотографией в откровенном платье. Шейк позировала на кожаном коричневом диване. Фотографами съемки стали Луиджи Мурена и Янго Хензо – дуэт итальянского и швейцарского fashion-фотографов, которые работают под профессиональным псевдонимом Luigi & Iango. Стилистом съемки стал Патрик Маки, а визажистом – Георги Сандев.

Перед их объективами Ирина Шейк предстала в соблазнительном платье темно-синего цвета из бархата с глубоким декольте и высоким разрезом, который обнажал ее ногу. Образ знаменитости дополнили туфли-лодочки черного цвета.

На лице Ирины визажист сделал нежный макияж: веки накрасил светло-коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой. Волосы знаменитости залакированы ровно и уложены назад так, чтобы не спадали на лицо.



Ирина Шейк в безупречном платье / Фото з інстаграму

Недавно Ирина Шейк поразила поклонников соблазнительным образом для обложки глянца, появившись перед фотографом в тренче Burberry на обнаженное тело.

Стильные образы Ирины Шейк