Ирина Шейк последние несколько дней не перестает удивлять своих поклонников. Супермодель пригласили сняться аж для трех обложек глянцев. Для таиландского и российского Vogue, а также для американского издания Elle.

Карьера 35-летней модели сейчас находится на пике популярности. Ежедневно знаменитость попадает в объективы папарацци, а ее образы публикуют самые известные мировые глянцы. Она регулярно снимается для модных изданий и сотрудничает с масштабными брендами.

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Супермодель Ирина Шейк украсила третью мартовскую обложку глянца. Знаменитость снялась в роскошной фотосессии, а эффектный кадр опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

Ирина Шейк появилась на обложке глянца в белоснежном костюме от итальянского бренда Max Mara, состоящем из удлиненного жакета и брюк палаццо. Сексуальным кадр получился благодаря белому бра от Fleur du Mal. Стилисты эффектно залакировали волосы Ирины и создали насыщенный макияж.

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

На другой обложке Шейк появилась в классической белой майке и черных кожаных брюках от Louis Vuitton.

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

Фотосессия для глянца происходила в стеклянном доме Филиппа Джонсона. Стилисты подобрали для звезды роскошный минималистичный наряд, который ей изрядно к лицу.

Шейк позировала в платье от Burberry, кожаном пальто, костюме от Emporio Armani и украшениях от Bvlgari. Большинство кадров сделаны в черно-белых тонах.

На одном из кадров Ирина сексуально уселась на диван и продемонстрировала белое трикотажное платье с вырезами, одетое без бюстгальтера, от Fendi за 2 тысячи долларов. Супермодель украсила образ серьгами за 8 тысяч долларов и браслетом Cartier.

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

Шейк показала пресс фотографируясь в образе от Тома Форда. Модель надела широкие брюки, блейзер и бюстгальтер, и продемонстрировала свою роскошную фигуру.

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

Супермодель также позировала в кожаной юбке, жилетке и рубашке от Hermes обнажив грудь.

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

Ирина Шейк продемонстрировала стильное белье от Dolce & Gabbana, состоящее из черного бюстгальтера и ультратрендовых шахматных трусов с высокой посадкой.

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle

Ирина Шейк снялась для глянца / Elle