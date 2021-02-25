Ирина Шейк Довольно часто появляется в объективах папарацци. Недавно фотографы заметили знаменитость на одной из улиц Нью-Йорка. В предвкушении весны супермодель сменила любимые пуховики на стильное пальто.

С кофе в руках 35-летняя манекенщица прогулялась по району Сохо в Нью-Йорке. На некоторых фотографиях Ирина появилась со своей дочкой Леей, а на других сама. Вероятно, Шейк отвезла ребенка к ее отцу Брэдли Куперу, который живет неподалеку.

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Образ Ирины Шейк

Для прохладного февральского утра Ирина Шейк надела бежевое двубортное пальто, белую рубашку, трендовые широкие джинсы и джемпер от любимого бренда Burberry с геометрическим принтом.

Свой стильный образ манекенщица дополнила черными кожаными ботинками на массивной подошве. Шейк надела главный аксессуар последних сезонов – черный атласный обруч. Образ знаменитость довершила коричневой сумкой, солнцезащитными очками и черной маской.

Пользователи в сети уже заявили, что новый look Ирины Шейк очень им напоминает образы героинь сериала "Сплетница" Серены ван дер Вудсен и Блэр Уолдорф.