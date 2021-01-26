Известную супермодель Ирину Шейк в очередной раз сфотографировали папарацци. На днях она прогуливалась по улочкам Нью-Йорка вместе с дочкой, и при случае похвасталась зимним аутфитом.

Источник: 24 канал

Ирина Шейк умело сочетает свой узнаваемый лаконичный стиль и непринужденность.

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Несмотря на ее образы, кажется, что она совсем не стоит часами перед шкафом, как это характерно для многих девушек. Ирина любит чувствовать себя комфортно, поэтому всегда выбирает наряд, который не будет сковывать ее движений.

Известная супермодель любит сочетать ультрамодные вещи с расслабленными и небрежными элементами гардероба.

Образ Ирины Шейк

Для прогулки с дочкой Леей модель вместо брюк или джинсов выбрала спортивные штаны с лампасами. Знаменитости любят задавать тренды, поэтому не исключено, что уже весной их массово начнут носить модные инфлюенсеры.

Спортивные штаны звезда подиумов соединила с черным лонгсливом, который украсила многочисленными золотистыми цепочками. Сочетание множества цепочек будет изрядно популярным в 2021 году.

Сверху модель надела черную дубленку с белыми вставками из овчины. Дополнили образ любимые ботинки на массивной подошве и теплая шапка бине. Завершающий штрих – миниатюрная сумка хобо, защитная маска и солнцезащитные очки.



Ирина Шейк продемонстрировала новый выход на улицах Нью-Йорка / Legion Media