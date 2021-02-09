Известная модель Ирина Шейк в очередной раз покорила своим безупречным образом в Нью-Йорке. Даже во время сильных морозов знаменитость остается стильной.

Популярная модель Ирина Шейк никогда не обходит вниманием журналистов и фотографов. Папарацци сфотографировали 35-летнюю модель на знаменитой улице Сохо.

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В Нью-Йорке сейчас свирепствует настоящая зима, поэтому модница решила утеплиться стильной шубой Max Mara.

Верхнюю зимнюю одежду в сине-бежевую полоску Шейк скомбинировала с коричневой водолазкой, черными брюками с подкатами и своими любимыми ботинками на шнуровке.

Образ знаменитость завершила синей шапкой, черной маской, прямоугольными солнцезащитными очками с зеленой оправой и красной лаконичной сумкой. Кроме этого знаменитость решила добавить изюминки аутфиту, надев фиолетовые варежки с фиолетовым мехом.

Стоит отметить, что звездная мамочка прогуливалась сама. Ее 3-летняя дочь сейчас находится со своим отцом, известным актером Брэдли Купером.



Стильный образ Ирины Шейк / Getty Images