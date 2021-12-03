Манекенщица Ирина Шейк и актер Брэдли Купер – одни из немногих звезд, которые не хайповали на своем расставании. Они мало комментировали причину расставания и часто обходили эту тему. У бывших влюбленных есть доченька Лея, которую знаменитости воспитывают в равных условиях. Девочка достаточно времени проводит со своей матерью и отцом.

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И если раньше звезд можно было увидеть вместе только тогда, когда кто-то один из них забирал или отдавал дочь, то сейчас Ирину и Брэдли начали чаще замечать вдвоем. Недавно они ходили вместе на ланч и гуляли с дочкой.

Фанаты уже начали подозревать знаменитостей в примирении, ведь недавно Ирина Шейк даже посетила премьеру нового фильма с Брэдли Купером "Аллея ужаса", в котором он сыграл главную роль.

Образ Ирины Шейк

Выход Ирины Шейк на красную дорожку произвел самый настоящий фурор. Супермодель одела стильный черный костюм в вертикальные белые полоски. Такие костюмы в новом году станут суперпопулярными, ведь их все чаще примеряют на себе знаменитые звезды и инфлюенсеры.

Брючный костюм в вертикальную полоску давно относится к строгому дресс-коду, впрочем, Ирина Шейк сумела сделать его еще и сексуальным. Под низ вместо рубашки или блузы она надела кожаную портупею с глубоким декольте. Дополнили образ супермодели черные туфли-лодочки и минималистичный клатч. Довершением аутфита стал элегантный пучок и яркий макияж с акцентом на красных губах.

Сексуальный образ Ирины Шейк / Фото из Getty Images

Сексуальный образ Ирины Шейк / Фото из Getty Images