Популярная супермодель Ирина Шейк часто попадает в объективы папарацци. Во время своего последнего выхода манекенщица продемонстрировала дерзкий выход в оттенках карамели. На прогулку Шейк отправилась со своей дочкой Леей и подругой.

Карьера знаменитой 35-летней модели сейчас на пике популярности. Ежедневно знаменитость попадает в объективы папарацци, а ее образы публикуют известные мировые глянцы. Она регулярно снимается для модных изданий и сотрудничает с масштабными брендами.

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Недавно знаменитость поражала роскошным образом на показе Michael Kors в сером платье с вырезом на талии и замшевых сапогах с острым носком. Также волшебный аутфит Шейк показала своей 14-миллионной аудитории, позировав в черном топе на бретелях и бермудах, которые дополнила телесной обувью из новой коллекции Burberry и шубой из искусственной кожи.

23 апреля Ирина Шейк покорила stretstyle-фотографов безупречным внешним видом. Перед объективами фотокамер она позировала в стильном наряде.

Образ Ирины Шейк

Знаменитость для прогулки выбрала коричневый вязаный топ, а сверху надела брючный, костюм разделенный полосками. Одна часть костюма – шоколадная, другая – оттенка кофе с молоком. Такой "сладкий" аутфит Ирина дополнила фактурным кожаным тренчем карамельного оттенка.

Также она надела новые черные кроссовки с недавней коллаборации брендов Balenciaga & Gucci и коричневые солнцезащитные очки. Шейк добросовестно соблюдает правила в период пандемии и следит за своим здоровьем, поэтому всегда выходит на улицу в маске. На этот раз она выбрала модель серого цвета.

Модель завязала волосы в пучек, а образ дополнила минималистичным серебристым украшением на шее. Дочь Лею звезда стритстайла одела в свой любимый бренд Burberry.

Шейк уже много лет является близкой подругой креативного директора британского бренда Риккардо Тиши, поэтому дочь одела в фирменное пальто со знаменитым узором в клеточку красных, черных и белых линий. Из-под низа виднелась белая рубашка и золотистая юбка.

С Ириной также гуляла ее подруга в бежевом тренче и синей панаме. Обе держали маленькую Лею за руку.



Ирина Шейк прогулялась в стильном образе / Legion Media



Ирина Шейк прогулялась в стильном образе / Legion Media



Ирина Шейк прогулялась в стильном образе / Legion Media