Кожаная косынка стала одним из самых популярных аксессуаров зимы, впрочем знаменитости решили надевать косынку в весенний период. Первой стильный пример продемонстрировала супермодель Ирина Шейк.

Косынка – не является новинкой в мире моды. Периодически этот головной убор любят добавлять в свои аутфиты трендсеттеры и селебрити. Безусловно, косынка является универсальным элементом гардероба, ведь ее можно носить круглый год.

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Модницы решились надевать косынку благодаря ее функциональности, ведь она защищает от солнца, ветра и влаги. Если вам уже надоели зимние шапки, панамы и шляпы, но вы еще хотите укрыть голову каким-то убором – берите пример с Ирины Шейк и надевайте косынку.

Известная супермодель в первый день весны прогулялась по Милану со своей подругой в стильном образе. Шейк надела черную облегающую майку и короткую юбку. Сверху модель надела двубортное горчичное пальто, а образ дополнила сумкой такого же оттенка.

Основной акцент Ирина сделала на кожаной косынке, которая привлекла внимание многих модниц. Ее модель украсила золотистой заколкой сбоку. Не обошелся модный выход знаменитости без ее любимых черных солнцезащитных очков. Образ довершали черные сапоги с квадратным носком на каблуке.

Весь look Ирины Шейк был направлен на то, чтобы ее узнали как можно меньше людей. Вероятно, она хотела прогуляться со своей подругой в спокойной, непринужденной атмосфере, ведь черная защитная маска не оставляла никаких шансов узнать мировую модель, которая лишь недавно появилась на обложке глянца Vogue Thailand.



Ирина Шейк показывает, как носить кожаную косынку / Getty Images