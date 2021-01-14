Ирина Шейк показывает любимые резиновые сапоги Both: безупречный аутфит
Резиновые сапоги Bottega Veneta Puddle Boots в прошлом году стали одним из самых модных моделей обуви. В 2021 году сапоги не сдают своих позиций, ведь их носят знаменитости, блогеры и модные редакторы. Впрочем первые позиции в этом сезоне занимают сапоги Both, которые часто обувает супермодель Ирина Шейк.
Парижский бренд обуви Both, основанный в 2016 году выпускает в продажу разнообразные модели: армейские ботинки, лоферы, челси, жокейские сапоги или кеды, пишет Vogue.
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Благодаря массивной подошве и матовым резиновым вставкам – любая обувь бренда Both приобретает футуристичный вид. Такую модель уже оценила супермодель Ирина Шейк, которая весь декабрь гуляла в ботинках Both со шнурками.
Наибольшей популярностью этот бренд пользуется в Азии и Америке. Любимые ботинки Ирины Шейк стоят 17 тысяч гривен.
Достаточно часто на прогулку со своей 3-летней дочерью Леей Ирина Шейк выходила в простом и удобном наряде. Во время последнего выхода с черными ботинками Both супермодель решила совместить белый спортивный костюм.
Знаменитость заправила штаны в сапоги, а сверху надела черный лаковый пуховик. Из аксессуаров Шейк использовала только черные очки с узкой оправой и черную защитную маску.
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