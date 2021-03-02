Знаменитая топ-модель Ирина Шейк стала звездой нового выпуска таиландского издания Vogue. На обложке мартовского номера знаменитость появилась в довольно необычном для себя образе. Красавица позировала с короткой стрижкой.

Новый выпуск глянца посвящен творчеству. Команда журнала Vogue решила доказать, что нас всех ждет светлое будущее, сделав акцент на всемирном творческом порыве.

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В марте в продаже появятся 27 выпусков журнала Vogue на 21 языке. Эти номера будут посвящены творчеству и познакомят читателей с интересными личностями и громкими именами в индустрии моды. В каждом выпуске будут представлены портфолио ярких молодых звезд в мире моды, музыки, искусства и кино из разных стран.

Супермодель Ирина Шейк появилась в объективе итальянских fashion-фотографов Луки и Алессандро Морелли. Появлением в мартовском номере Vogue Thailand звезда произвела настоящий фурор на своих поклонников. Такая короткая прическа изрядно понравилась 14-миллионной аудитории модели.

За стиль одежды отвечал парижский стилист Шарль Варен. Визажистом для новой фотосессии стала Татьяна Макарова, а над прической колдовал модный парикмахер Якоб Роземберг.

На обложке Ирина Шейк появилась в черном длинном платье, которое подчеркивало фигуру супермодели, бюст и ее длинные ноги. Знаменитость позировала в нарядах от Модного дома Chanel. Роземберг решил немного покреативить, поэтому спрятал роскошные волосы Шейк и одел на нее короткий черный парик.

На лицо визажист нанесла нежный макияж. Татьяна подчеркнула веки светло-коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой. Ирина надела брендовые серьги Chanel и белое ожерелье.

На одном из кадров Ирина Шейк позировала в белом комбинезоне с черными вставками знаменитого бренда. Кадр украшала большая монограмма Chanel – две перекрещенные латинские буквы С.

Супермодель использовала эту большую монограмму, чтобы прикрыть ею свое обнаженное тело. На фотографии Ирина позировала без белья. Ее тело украшали массивные браслеты Chanel.