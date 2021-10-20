Ирина Шейк надела вечернее платье с объемным пуховиком: впечатляющий аутфит

Лучший друг Ирины Шейк итальянский дизайнер Рикардо Тиши в Токийском дворце в Париже представил закрытую выставку, в рамках которой состоялся перформанс. Поддержать близкого друга пришла Ирина Шейк. Знаменитость выбрала безупречное вечернее платье, которое дополнила объемным пуховиком.

Знаменитая супермодель на мероприятие пришла в изделии из коллекции Burberry Resort 2022. Черное платье макси-длины с глубоким декольте и велюровым лифом Шейк дополнила объемным пуховиком.

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Длинноногая красавица отказалась от обуви на каблуке, дополнив образ черными ботинками. Образ довершили собранные в хвост волосы, черный клатч и серьги с жемчугом.

В сети также появился эффектный кадр, на котором Ирина Шейк позировала с Рикардо Тиши. Дизайнер надел базовые черные брюки, довершив образ темно-синим ломбером с белыми рукавами.

Приглашение на вечеринку получили и другие близкие друзья дизайнера. Среди почетных гостей оказалась Изабель Юппер, Кэндис Сванепул, Эзра Миллер и другие.



Безупречный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели



​Безупречный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели