Ирина Шейк надела вечернее платье с объемным пуховиком: впечатляющий аутфит
Источник:інстаграм Ірини Шейк
Лучший друг Ирины Шейк итальянский дизайнер Рикардо Тиши в Токийском дворце в Париже представил закрытую выставку, в рамках которой состоялся перформанс. Поддержать близкого друга пришла Ирина Шейк. Знаменитость выбрала безупречное вечернее платье, которое дополнила объемным пуховиком.
Знаменитая супермодель на мероприятие пришла в изделии из коллекции Burberry Resort 2022. Черное платье макси-длины с глубоким декольте и велюровым лифом Шейк дополнила объемным пуховиком.
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Длинноногая красавица отказалась от обуви на каблуке, дополнив образ черными ботинками. Образ довершили собранные в хвост волосы, черный клатч и серьги с жемчугом.
В сети также появился эффектный кадр, на котором Ирина Шейк позировала с Рикардо Тиши. Дизайнер надел базовые черные брюки, довершив образ темно-синим ломбером с белыми рукавами.
Приглашение на вечеринку получили и другие близкие друзья дизайнера. Среди почетных гостей оказалась Изабель Юппер, Кэндис Сванепул, Эзра Миллер и другие.
Безупречный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели
Безупречный образ Ирины Шейк / Фото из инстаграма модели