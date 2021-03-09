Супермодель Ирина Шейк не перестает удивлять своих поклонников новыми съемками для глянца. На этот раз знаменитость появилась в соблазнительном образе, надев тренч на обнаженное тело.

35-летняя супермодель Ирина Шейк по состоянию на март 2021 года может похвастаться немалыми достижениями. Она уже успела сняться для двух глянцах Vogue, Elle, а теперь появилась на обложке издания The Sunday Times Style.

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Для мартовской обложки издания Ирина Шейк одела на обнаженное тело стильный тренч Burberry, который создал ее лучший друг Рикардо Тиши. Для соблазнительного кадра Ирина обнажила ногу. Тренчкот, одетый на модель, сшит из различных материалов – базового бежевого габардина, синего денима и черной кожи.

Соблазнительный аутфит Шейк дополнила черная банданой и ярким макияжем. Визажисты полностью подвели глаза модели черным карандашом, создав таким образом дерзкий образ.

За съемку отвечал австралийский фотограф Крис Коллс, за плечами которого сотрудничество с такими известными брендами, как MaxMara, Karl Lagerfeld и съемки для изданий Vogue, Interview и Icon. Стилем знаменитости занималась Селия Азулай, а макияжем – Татьяна Маркова.

В инстаграми глянца появился кадр с фотосессии. Ирина Шейк перед объективом позировала в спортивном боди с длинным рукавом, белых носках и черных лоферах.