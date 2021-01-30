Зимой девушки меньше сосредотачивают свое внимание на ярких цветах, выбирая вместо этого одежду практических классических оттенков с преобладанием черного. Супермодель Ирина Шейк охотно надевает зимой цветные вещи, а во время последней прогулки продемонстрировала весеннее пальто в лавандовом цвете.

Источник: 24 канал

35-летняя модель выбрала для прогулки в холодное время года пальто модного и нежного оттенка.

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Папарацци застали звездную мамочку, которая довольно часто демонстрирует свои аутфит именно на прогулке с дочкой, в то время, когда она выходила из подъезда высокого здания в центре города.

Образ Ирины Шейк

Знаменитость надела темно-фиолетовый свитшот и подчеркнула фигуру джинсами скинни черного цвета. Сверху она надела пальто лавандового цвета с акцентными плечами итальянского бренда уличной моды GCDS. Свой аутфит Ирина дополнила белыми челси с черной подошвой.

Супермодель уделила внимание деталям, надев пурпурную защитную маску, а в руках держала сумку Rachel By Far светло-фиолетового цвета. Звезда модных подиумов любит солнцезащитные очки, поэтому почти никогда не забывает их надевать.

Волосы Шейк собрала в строгий пучок. От акцентных украшений она отказалась, зато надев минималистичные цепочки и подвеску с крестом.



Стильный выход Ирины Шейк / Legion Media