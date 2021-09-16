Ирина Шейк и Кэндис Сванепул примерили роскошные образы для журнала CR Fashion Book

Известные супермодели Ирина Шейк и Кэндис Сванепул уже не впервые фотографируются вместе для глянцев. Недавно они снялись в эффектных образах для CR Fashion Book.

Темой осеннего выпуска модного журнала стало шоу, которое трудно представить без девушек в платьях с блестящими камнями и пайетками. Редакция пригласила сняться в зажигательной фотосессии обеих супермоделей с мировым именем.

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Девушки примеряли платья со стразами от нью-йоркского бренда Area, который выпустил кутюр для милениалов, позировали перед камерой в платьях формата black tie от Saint Laurent и показали свою безупречную фигуру в винтажной белье.

Фотографом роскошной съемки стал нью-йоркский фотограф Эммануэль Монсалве. Стилисты зачесали волосы в гульки, а визажисты сделали на лице эффектные макияжи.

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Девушки позировали в уборной и рисовали друг другу губы. Ирина Шейк позировала перед камерой с персиковыми губами в блестках, а Кэндис пухлые губы довершил прозрачный блеск для губ.



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма



Роскошная фотосессия Ирины Шейк и Кэндис Сванепул / Фото из инстаграма