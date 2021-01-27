Знаменитые супермодели Ирина Шейк и Белла Хадид снялись в новой весенней кампании бренда Moschino. Автором кадров стал легендарный американский фотограф Стивен Мейзел. 35-летняя модель Ирина Шейк и 24-летняя модель Белла Хадид позировали на кадрах в образе марионеток.

Источник: Новое время Life

Креативный директор итальянского дома моды Moschino Джереми Скотт представил рекламную кампанию новой коллекции сезона весна-лето 2021.

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На руках и ногах востребованных моделей современности были закреплены нити, как у настоящих марионеток. Ирине Шейк и Белле Хадид создали эффектные образы в стиле ретро с пышным начесом и стрелками на глазах. Над макияжем и образами работали Джимми Пол и Пэт Макграт.

В съемках также приняли участие нидерландская модель Ясмин Вейналдум, австралийская манекенщица Юлия Нобис и темнокожая модель Ахенрин Мадит.

В сентябре 2020 года дизайнер креативно отреагировал на пандемию коронавируса. Его коллекцию на подиуме представили не живые модели, а куклы.

Для показа было создано 40 марионеток по образам любимых моделей Джереми Скотта, которые дефилировали в кутюрных нарядах перед кукольными гостями. В первых рядах оказались Анна Винтур, Нина Гарсия и Эдвард Еннинфул.

Дизайнер заявил, что в такое нелегкое время решил подарить виртуальному зрителю возможность отвлечься от реальности и погрузиться в мир сказки.

Показ Moschino весна-лето 2021: впечатляющее видео