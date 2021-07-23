22 июля на смотровой площадке КВЦ Парковый состоялось главное событие музыкальной жизни страны – "Вечер Премьер" с Екатериной Осадчей. В этот вечер гостей ждали особые премьеры, неожиданные коллаборации украинских артистов и выступления топовых представителей украинского шоу-бизнеса.

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К выступлениям Тины Кароль, Оли Поляковой, NK и группы The Hardkiss присоединилась исполнительница Ирина Федишин. Перед зрителями артистка появилась в потрясающем образе. Исполнительница впервые представила свой новый зажигательный трек "Fashion".

Поддержать жену приехал ее муж Виталий Човнык, который подарил знаменитости роскошный букет красно-белых роз. Также "Вечер премьер" посетили двое сыновей знаменитости – Олег и Юрий.

Образ Ирины Федишин

Певица предстала перед камерой в велюровом платье без бретелек. Наряд не имел рукавов, поэтому красиво подчеркивал зону декольте, украшенную камнями. Также Ирина похвасталась длинными стройными ножками, поскольку платье имело соблазнительный вырез.

Для выступления Федишин дополнила свой look длинными перчатками. Безупречный образ она довершила черными босоножками на каблуке. Роскошное белокурые волосы стилисты вложили в локоны и дополнила прическу минималистичной украшением сбоку.

Визажисты нанесли на лицо знаменитости яркий макияж. Ее веки сияли молочными тенями, а взгляд подчеркивали массивные стрелки, сделанные черным лайнером, пухлые губы дополняла яркая помада красного цвета.



Красивый образ Ирины Федишин / Фото с инстаграма



​Красивый образ Ирины Федишин / Фото с инстаграма