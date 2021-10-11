Ирина Федишин стала репортером "Светской жизни" в помпезном желтом платье: яркое фото

Известная украинская певица Ирина Федишин стала все чаще появляться на телевидении. Ранее знаменитость была участницей гипершоу "Маска", а теперь стала репортером "Светской жизни". Знаменитость красовалась перед камерами в роскошном платье.

Недавно главная ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая родила третьего ребенка. Пока знаменитость находится в декрете и не может посещать всех светских мероприятий, ее заменяют украинские артисты. Ранее в роли светского репортера выступала Наталья Могилевская, Настя Каменских, а теперь к звездам присоединилась Ирина Федишин.

Смотрите также Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер пришла на премьеру фильма в платье-смокинге: фото

В своем Инстаграме певица отметила, что впервые попробовала себя в роли светской репортерши и осветила мероприятие "Мисс Львов". По ее словам, давать интервью гораздо легче, чем брать.

"Мой дебют в роли светской репортерши. Это был очень волнующий опыт и интересные приключения. Для меня "Светская жизнь" – это моя любимая программа. И стать ее частичкой – это мечта, которая стала реальностью. До сих пор не верится, что все это произошло со мной", – отметила Ирина Федишин.

Образ Ирины Федишин

Знаменитость выбрала для светского мероприятия пышное платье. Изделие состояло из кожаного верха без бретелей и помпезной шифоновой юбки с длинным шлейфом. Исполнительница позировала перед камерой с локонами и насыщенным макияжем.

Визажисты сделали на лице вечерний smoky eyes, а губы нарисовали розовой помадой. Помпезный образ Ирины Федишин довершали длинные серьги с камнями и массивный перстень.



Помпезное платье Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы



Помпезное платье Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы



Помпезное платье Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы