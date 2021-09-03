Ирина Федишин снялась в кино и показала свой образ в желтом платье с перьями: волшебные кадры

Несколько дней назад популярная певица Ирина Федишин заинтриговала поклонников новостью о том, что снялась в кино. 34-летняя знаменитость приняла участие в съемках сериала, название которого пока не раскрывает. В своем инстаграме она показала фотографии со съемок в желтом мини-платье.

Артистка Ирина Федишин ведет лайфстайл-блог в инстаграме, в котором делится с подписчиками кадрами из личной жизни и концертной деятельностью. Знаменитость часто приглашают на телевизионные эфиры, интервью и фотосессии, впрочем в кино Ирина Федишин снялась впервые, поэтому посвятила этим воспоминаниям отдельный пост.

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Знаменитость любит яркие наряды, часто примеряет для ежедневных прогулок и на своих концертах. Для съемок в сериале блондинка также выбрала экстравагантный look – желтое платье с перьями.

Образ Ирины Федишин

Львовская певица предстала перед камерой в мини-платье желтого цвета, рукава которого были украшены перьями. Плечи и зону декольте прикрывала ткань обманка телесного цвета. Образ Ирина Федишин дополнила серебристыми туфлями на каблуках.

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Звезда уложила волос в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж. Певица подчеркнула взгляд миксом светлых и темных теней для век, а губы нарисовала коричневым блеском для губ. Завершающим штрихом стали аксессуары. Исполнительница довершила свой образ золотистыми сережками-кольцами.

"Первый опыт в кино. Это было очень интересно и увлекательно. Режиссер остался доволен работой", – написала артистка в посте.



Ирина Федишин в ярком образе / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в ярком образе с режиссером / Фото из инстаграма певицы



Ирина Федишин в ярком образе / Фото из инстаграма певицы