Артистка Ирина Федишин ведет лайфстайл-блог в инстаграме, в котором делится с подписчиками кадрами из личной жизни и концертной деятельностью. Знаменитость часто приглашают на телевизионные эфиры, интервью и фотосессии, впрочем в кино Ирина Федишин снялась впервые, поэтому посвятила этим воспоминаниям отдельный пост.
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Знаменитость любит яркие наряды, часто примеряет для ежедневных прогулок и на своих концертах. Для съемок в сериале блондинка также выбрала экстравагантный look – желтое платье с перьями.
Образ Ирины Федишин
Львовская певица предстала перед камерой в мини-платье желтого цвета, рукава которого были украшены перьями. Плечи и зону декольте прикрывала ткань обманка телесного цвета. Образ Ирина Федишин дополнила серебристыми туфлями на каблуках.
Звезда уложила волос в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж. Певица подчеркнула взгляд миксом светлых и темных теней для век, а губы нарисовала коричневым блеском для губ. Завершающим штрихом стали аксессуары. Исполнительница довершила свой образ золотистыми сережками-кольцами.
"Первый опыт в кино. Это было очень интересно и увлекательно. Режиссер остался доволен работой", – написала артистка в посте.
Ирина Федишин в ярком образе / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин в ярком образе с режиссером / Фото из инстаграма певицы
Ирина Федишин в ярком образе / Фото из инстаграма певицы