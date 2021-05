Ирина Федишин прогулялась по парку в вязаном длинном кардигане: фото

Известная украинская певица из Львова Ирина Федишин активно ведет свою личную страницу в инстаграме, поэтому часто делится с поклонниками свежими кадрами. На этот раз звезда опубликовала фото образа, в котором она прогулялась по парку.

Ирина Федишин покоряет сердца подписчиков и часто показывает look of the day в своем инстаграме. Своих поклонников она вдохновляет на создание новых неординарных образов.

Образ Ирины Федишин

Стильный кадр Ирина Федишин сделала на фоне зеленого парка возле водоема и каштанов. Исполнительница предстала перед камерой в черном топе с длинным рукавом. Ее образ дополнили голубые широкие джинсы с вырезами. В прошлом сезоне дырки на штанах считались моветоном, впрочем сейчас снова набирают популярность.

Яркий акцент в образ и изюминку добавил многоцветный длинный вязаный кардиган в полоску. К стильному образу знаменитость подобрала черные босоножки на каблуках и черную круглую сумку.

Белокурые волосы певица уложила в фирменные локоны, а на лице сделала яркий макияж. Знаменитость накрасила глаза светлыми тенями, а на губы нанесла помаду яркого красного цвета.

Читатели, как всегда, оставили множество комментариев под постом.

"Красавица. Как всегда на высоте";

"Очень красивая";

"Моделька непревзойденная";

"Просто супер";

"Какая ты красивая!".



Красивый образ Ирины Федишин / Фото из инстаграма