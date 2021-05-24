Ирина Федишин покоряет сердца подписчиков и часто показывает look of the day в своем инстаграме. Своих поклонников она вдохновляет на создание новых неординарных образов.
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Образ Ирины Федишин
Стильный кадр Ирина Федишин сделала на фоне зеленого парка возле водоема и каштанов. Исполнительница предстала перед камерой в черном топе с длинным рукавом. Ее образ дополнили голубые широкие джинсы с вырезами. В прошлом сезоне дырки на штанах считались моветоном, впрочем сейчас снова набирают популярность.
Яркий акцент в образ и изюминку добавил многоцветный длинный вязаный кардиган в полоску. К стильному образу знаменитость подобрала черные босоножки на каблуках и черную круглую сумку.
Белокурые волосы певица уложила в фирменные локоны, а на лице сделала яркий макияж. Знаменитость накрасила глаза светлыми тенями, а на губы нанесла помаду яркого красного цвета.
Читатели, как всегда, оставили множество комментариев под постом.
- "Красавица. Как всегда на высоте";
- "Очень красивая";
- "Моделька непревзойденная";
- "Просто супер";
- "Какая ты красивая!".
Красивый образ Ирины Федишин / Фото из инстаграма