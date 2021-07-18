Ирина Федишин пришла на свадьбу в красном помпезном платье: фото стильного аутфита

Украинская певица Ирина Федишин очаровала сеть очередным образом. Певица в субботу, 17 июля, посетила Черновцы на свадьбе у родственников в помпезном красном платье. Она сделала несколько ярких кадров, на которых показала подробно свой образ.

Ирина Федишин активно развивает свою личную страницу в инстаграме, за которой следят почти 400 тысяч пользователей. Знаменитость делится фотографиями из личной жизни, поездок, концертов и других интересных моментов.

Обратите внимание Givenchy представил сумку-бокс 4G: как выглядит стильный аксессуар

На выходных певица вместе с мужем и двумя детьми отправилась на свадьбу в Черновцы. Народная любимица позировала на золотистом габаритном диване в красном платье от бренда Olya Mak.

Платье выполнено из ткани жаккард, в центр лифа вставлена черная сеточка, боковые детали корсета драпированные. Красное платье довершает бархатный пояс с брендовой пряжкой "ОМ". Изделие на сайте стоит 14 200 гривен.

Ирина Федишин не перегружала образ лишними аксессуарами. Звезда сделала на волосах локоны, а на лицо нанесла, как всегда, насыщенный и яркий макияж. Певица нарисовала глаза черными тенями, а пухлые губы накрасила помадой малинового цвета.

Знаменитость опубликовала фото с родственниками на своей странице. На кадре позировали невеста с женихом, ее муж Виталий Човнык и оба сына. Кроме этого, она показала поклонникам свою крестницу Софийку.

На кадрах певица неизменно улыбалась. Поклонники любят Ирину Федишин не только как талантливую певицу, но и за то, что она всегда радостная и приветливая.