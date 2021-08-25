Недавно блондинка отдыхала в Болгарии, впрочем уже вернулась к работе. В День Независимости популярная исполнительница отправилась на праздничные концерты в Яремче и Ямницу, что возле Ивано-Франковска.

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Накануне Ирина Федишин записала видеоролик в Каменце-Подольском на свою известную песню "Україна". Знаменитость примерила очаровательные образы в вышиванках, один из которых опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

Образ Ирины Федишин

Известная украинская певица опубликовала несколько фото со своим сыном на фоне крепостей Каменец-Подольского. Перед камерой Ирина Федишин предстала в пышном атласном платье белого цвета на длинный рукав.

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Платье с открытой спиной украшено фактурным корсетом и открытой зоной декольте. Объемные рукава платья украшали вышитые голубые цветы, а помпезности платью-вышиванке добавлял его длинный шлейф. Платье знаменитость примерила от украинского дизайнера Татьяны Палий, которое стоит 12 тысяч гривен.

Образ Ирина Федишин довершила массивными кораллами и насыщенным макияжем. Певица накрасила глаза темными тенями, губы накрасила яркой розовой помадой, а на волосах сделала любимые локоны.



Красивый образ Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы



Красивый образ Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы