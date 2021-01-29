Свитер – самая необходимая вещь зимы. Более теплой вещи на холодное время года не найти, однако это не значит, что зимой со свитером будут скучные и однообразные образы. Если знать некоторые секреты, то в свитере также можно стильно выглядеть.

Инсточник: инстаграм-страница "Стильно и доступно"

Первым делом подберите правильно свитер, который подойдет вам по типу фигуры, цвету и крою. А помогут ощутить себя комфортно и модно свитера в сочетании с другой одеждой и аксессуарами.

Читайте также Дневное и вечернее платье для праздничных событий: непревзойденные образы Рози Хантингтон-Уайтли

Как стильно носить свитер

Необычные способы

Свитер можно использовать вместо шарфа. Это новый тренд, который многим уж точно знаком. Свитер рекомендовано завязывать на плечах или талии. Свитера могут отличаться цветами и фактурами, а могут быть одинаковой вязки и цвета.



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Instagram

Воротник

Если хотите добавить какой-то изюминки свитеру, то не подворачивайте воротник. Пусть он будет высоким и немного изогнутым. Такая интерпретация воротника выглядит очень стильно.



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Pinterest



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Instagram

Аксессуары

Даже самый маленький аксессуар способен сделать ваш образ выразительнее и насыщеннее. Выбирайте цепочки и кулоны, серьги, очки. Использование аксессуаров сделает ваш аутфит совершенным.



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Pinterest

Длинные рукава

Не стоит подкатывать рукава свитеров, если они выходят за кисть руки. Если у вас есть дома такой свитер, то охотно его надевайте и получите свежее видение образа.



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Pinterest



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Pinterest

Подвернутые рукава

Еще одним интересным вариантом ношения свитера стилисты выделяют подвернутые рукава. Надевая джинсы, брюки или юбку – попробуйте подвернуть рукава и открыть запястья.



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Pinterest

Свитр + рубашка

С помощью рубашки можно создать многослойный образ. При этом рубашка не обязательно должна быть белого цвета.



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Instagram



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Pinterest

Свитер + шляпа

Свитер со шляпой – это отличная альтернатива разнообразить свою повседневную одежду. Выбирайте шляпу под цвет наряда и создавайте монохромный образ, или же сделайте ставку на пастельные цвета, и тогда вам будет легче комбинировать шляпу с различными оттенками.



Стильные варианты ношения свитера / Фото из Instagram