Как интересно носить пуховик: 3 новых способа, которые вам понравятся – стильные фото

Пуховик – основной элемент гардероба в осенне-зимнем сезоне. Сейчас все больше звезд стритстайла делают пуховую куртку звездой всех своих повседневных образов. В своих инстаграмах трендсеттеры показывают, как получить стильный и теплый образ на основе дутой куртки. Освежить аутфит можно с помощью нескольких легких способов.

Пуховики уже долгое время занимают ведущие позиции среди зимней верхней одежды. Они намного теплее и практичнее, чем зимнее пальто или короткая дубленка-авиатор.

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Не стоит отказываться от комфорта, чтобы стильно выглядеть. Широкий ассортимент пуховиков позволит вам создать любой образ и совместить вещь не только с ботинками, но и с сапогами на каблуке.

С поясом и юбкой

Мы привыкли к тому, что пуховик лучше всего сочетается с джинсами и брюками, впрочем, ношение платьев и юбок под дутую куртку – уже давно не новинка. Датская модница Эмили Синдлев, которую часто называют Кэрри Брэдшоу, надевает пуховик с юбкой, дополняя его на талии ремнем.



Интересные образы с пуховиком / Фото из инстаграма Эмили Синдлев

Под цвет одежды

Если в нулевых мы подбирали сумку под цвет обуви, то сейчас модно создавать total look. Немецкий блогер Леони Ханне в холодное время находит решение, чтобы сделать интересный образ, поэтому под кремовый пуховик подбирает наряд бежевого и молочного цвета.



Интересные образы с пуховиком / Фото из инстаграма Леони Ганне

С плетеной сумкой

Плетеные сумки уже не считаются атрибутикой пляжного отдыха. По желанию, соломенную сумку можно носить даже зимой, сочетая с теплым пуховиком. Выглядит такое дополнение к верхней одежде свежо и нетривиально.



Интересные образы с пуховиком / Фото из инстаграма