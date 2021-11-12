Пуховики уже долгое время занимают ведущие позиции среди зимней верхней одежды. Они намного теплее и практичнее, чем зимнее пальто или короткая дубленка-авиатор.
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Не стоит отказываться от комфорта, чтобы стильно выглядеть. Широкий ассортимент пуховиков позволит вам создать любой образ и совместить вещь не только с ботинками, но и с сапогами на каблуке.
С поясом и юбкой
Мы привыкли к тому, что пуховик лучше всего сочетается с джинсами и брюками, впрочем, ношение платьев и юбок под дутую куртку – уже давно не новинка. Датская модница Эмили Синдлев, которую часто называют Кэрри Брэдшоу, надевает пуховик с юбкой, дополняя его на талии ремнем.
Интересные образы с пуховиком / Фото из инстаграма Эмили Синдлев
Под цвет одежды
Если в нулевых мы подбирали сумку под цвет обуви, то сейчас модно создавать total look. Немецкий блогер Леони Ханне в холодное время находит решение, чтобы сделать интересный образ, поэтому под кремовый пуховик подбирает наряд бежевого и молочного цвета.
Интересные образы с пуховиком / Фото из инстаграма Леони Ганне
С плетеной сумкой
Плетеные сумки уже не считаются атрибутикой пляжного отдыха. По желанию, соломенную сумку можно носить даже зимой, сочетая с теплым пуховиком. Выглядит такое дополнение к верхней одежде свежо и нетривиально.
Интересные образы с пуховиком / Фото из инстаграма