Инфлюенсеры нашли идеальную сумку на лето – шопер от Prada: стильные образы

Шопер от Prada покорил сердца модных инфлюенсеров и является чуть ли не мастхевом этого лета. С модными сумками уже появились Тиффани Хсу, Эльза Госк и многие другие инфлюэнсеры.

Самым большим трендом последних нескольких лет стала экологичность – бренды стараются уменьшить потребление воды во время производства одежды, заменить натуральную кожу на искусственную, а также использовать только переработанные материалы.

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Это касается не только небольших марок, но и главных игроков fashion-индустрии. И одними из первых, кто стал придерживаться идей устойчивого развития, стали Prada. Это лишь увеличило интерес покупателей к бренду.

В последнее время в инстаграме можно заметить, что все модные инфлюенсеры и звезды появляются на своих фотографиях в вещах из нейлона, а также с самой модной сумкой сезона – вязаной авоськой.

Этот аксессуар модницы берут с собой не только на пляж, но и дополняют вязаным шопером свои городские образы. Первой с такой модной сумкой прогулялась фаворитка стритстайл-фотографов Тиффани Хсу. К серому спортивному костюму и беговым кроссовкам New Balance девушка подобрала белую сумку от Prada.

А вот шведская модница Эльза Госк взяла с собой на пляж авоську цвета кофе с молоком. Знаменитая блондинка ежедневно показывает поклонникам стильные аутфиты, поэтому, вероятно, она уже готовит новую фотографию с красивой летней сумкой.

Модная инфлюенсерша Линда Тол на обычную прогулку по дождливому городу выбирает базовую футболку, голубые джинсы и лоферы. Свой образ она довершает телесным шопером и черными солнцезащитными очками.

Шоперы от Prada прекрасно выглядят и могут вместить в себя папку формата A4 и ноутбук, поэтому с такой сумкой можно смело отправляться в офис.



Стильные шоперы / Фото с телеграм-канала "Дьявол носит Prada"



Стильные шоперы / Фото с телеграм-канала "Дьявол носит Prada"



Стильные шоперы / Фото с телеграм-канала "Дьявол носит Prada"



Стильные шоперы / Фото с телеграм-канала "Дьявол носит Prada"



Стильные шоперы / Фото с телеграм-канала "Дьявол носит Prada"