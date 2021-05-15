Обладательница совершенного тела Стелла Максвелл попадает в объективы стритстайл-фотографов не так часто, как ее коллеги по цеху, впрочем каждый ее выход дает понять, что манекенщица обожает total look.

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Однотонные образы всегда актуальны, поэтому Стелла смело делает ставку на костюмы в спортивном или классическом стиле от популярных брендов.

Образ Стеллы Максвелл

Фотографы заметили знаменитую модель в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Блондинка возвращалась с ужина и попала под прицел фотокамер в стильном элегантном комплекте.

Для выхода знаменитость выбрала перламутровый костюм, который переливается черным и темно-фиолетовым цветом. Изделие состоит из приталенного жакета и узких брюк.

К костюму модель подобрала бельевой топ черного цвета с глубоким вырезом. Ее образ дополняли белые кроссовки от Gucci с коричневой монограммой. Волосы Стелла распустила и довершила образ черной защитной маской.



Стильный выход Стеллы Максвелл / Copyright



Стильный выход Стеллы Максвелл / Copyright