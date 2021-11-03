Эльза Хоск показывает идеальную верхнюю одежду на ноябрь: 5 модных образов

Эльза Хоск уже давно окрестили иконой стиля, поэтому каждый ее образ – порция вдохновения для 7-миллионной аудитории. Fashion 24 делится ее модными аутфитами, которые будут актуальны для многих в этом месяце.

Шведская топ-модель Эльза Хоск давно превратила свой Instagram в руководство по fashion-трендам, постоянно публикуя модные образы. Ежедневно для многомиллионной аудитории модель готовит стильные образы, которые невозможно обойти стороной.

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Огромное количество поклонников манекенщица получила благодаря Victoria's Secret. После того как в 2018 году Эльза Хоск прошлась по подиуму в почетном бриллиантовом Fantasy Bra, карьера шведской модели пошла в гору. Покорив профессиональный олимп, она стала звездой стритстайла и самым инстаграмным "ангелом" Victoria's Secret.

Каждый выход Эльзы Хоск заслуживает особого внимания. В ее аутфитах нет лишних вещей, поскольку блондинка продумывает все до мелочей. Для каждого времени года модель готовит образы, которые можно легко повторить.

Редакция Fashion 24 провела мониторинг осенних аутфитов Эльзы Хоск и выбрала 5 лучших образов, которые подойдут для ноябрьской погоды. Осенью шведка выбирает уютную куртку-рубашку коричневого цвета, которую можно надеть в солнечный день под вязаный свитер с горловиной.



Осенние образы Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Также Эльза выбирает классическое молочное пальто, которое можно надеть под кроссовки и ботинки, а для важного выхода делает ставку на трендовом изделии от Valentino, сочетая его с сапогами на массивной подошве.



Осенние образы Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Осенние образы Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Для более холодной погоды прекрасно подойдет короткая дубленка-авиатор или удлиненное изделие дубленки оттенка темный шоколад, которое можно разбавить трендовой сумкой и солнцезащитными очками.



Осенние образы Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Осенние образы Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели