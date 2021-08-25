Знаменитая актриса Блейк Лайвли крайне редко публикует фотографии на своей личной странице в инстаграме. Ее можно чаще увидеть в хрониках стритстайла, впрочем в последнее время актриса почти не попадает под прицелы фотокамер.

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Впервые за год светский выход знаменитость совершила в начале августа. Она пришла со своим мужем Райаном Рейнольдсом на допремьерный показ фильма "Персонаж". Недавно в своем инстаграм-сторис Блейк Лайвли опубликовала милый видеоролик в нежном платье салатового цвета.

Образ Блейк Лайвли

Популярная актриса надела шифоновое платье салатового цвета от бренда Teuta Matoshi. Платье украшено бретельками, которые завязываются бантиками и корсетом с минималистичными пуговицами и вырезом в зоне декольте. Главной изюминкой платья являются вишни, которые дизайнеры расшили по всему платью. Платье из новой коллекции весна – лето 2021 стоит 21 тысячу гривен.

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Образ знаменитости дополнили красные лоферы от бренда Christian Louboutin и украшения Lorraine Schwart. Длинные белокурые волосы Блейк распустила, а на лице сделала красивый макияж. Она подчеркнула взгляд черными стрелками, а губы нарисовала яркой розовой помадой.

"Образ для дня рождения", – подписала видеоролик Блейк Лайвли.