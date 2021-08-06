Аксессуары в тон обуви, жакет того же оттенка и в образе не более двух цветов – об этом стоит забыть этого лета. Color-blocking – это антоним перечисленным способам создания стиля. Он позволяет сочетать в одном образе разные краски и структуры. Если повседневная жизнь кажется слишком серой и скучной, а на монохромные луки нет вдохновения, смело беритесь воплощать в жизнь этот новый тренд.
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Что нужно знать об этом стилистическом приеме
Жить в безумном ритме и успевать все – невозможно. Особенно сложно ловить новые тенденции во времена фаст-фэшн. Новые цвета постоянно появляются на подиуме и приспосабливать к ним свой старый гардероб становится все сложнее. Колорблокинг создан для тех, кто устал играть в догонялки с модной индустрией. Этот стилистический прием позволяет включать импровизацию и сочетать трендовые оттенки с тем, что осталось в вашем шкафу с прошлых сезонов. Он учит не бояться ярких решений и многих цветов в образе.
Такой финт давно используют стритстайл звезды. И именно они часто демонстрируют, как можно практически применять этот красочный прием.
Яркие примеры стритстайл-звезд
Амбасадором колорблокинга можно назвать норвежского стилиста Янку Полианы. Женщина взяла на вооружение этот прием и успешного его воплощает. Красочные образы заполонили ее инстаграм и служат вдохновением для многих звезд стритстайла. В гардеробе Янки есть оранжевые, зеленые, розовые и голубые цвета.
Йоани Ваз тоже полюбился трендовый стилистический прием. Она воплотила его, соединив розовый бралет и желтую юбку. Дополнила образ с помощью цветных босоножек и красочной сумки. Еще один образ Джоанни состоит из синего и зеленого цветов.
Немецкий блогер Леони Ханне не боится ярких образов. Она разбавляет джинсы трендовый зеленым кроп-топом, жакетом желтого цвета и очками в тон. Девушка была давней поклонницей колорблокинга, поэтому этот образ не единственный пример в ее инстаграм-отчете.
Трендсеттерка Нина Сандби тоже попыталась реализовать свое творческое воображение, используя колорблокинг. Она охотно делится своими фэшн-достижением в инстаграми. Девушка сочетает трендовые яркие цвета, добавляя не менее эффектные аксессуары.