Аксессуары в тон обуви, жакет того же оттенка и в образе не более двух цветов – об этом стоит забыть этого лета. Color-blocking – это антоним перечисленным способам создания стиля. Он позволяет сочетать в одном образе разные краски и структуры. Если повседневная жизнь кажется слишком серой и скучной, а на монохромные луки нет вдохновения, смело беритесь воплощать в жизнь этот новый тренд.

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Что нужно знать об этом стилистическом приеме

Жить в безумном ритме и успевать все – невозможно. Особенно сложно ловить новые тенденции во времена фаст-фэшн. Новые цвета постоянно появляются на подиуме и приспосабливать к ним свой старый гардероб становится все сложнее. Колорблокинг создан для тех, кто устал играть в догонялки с модной индустрией. Этот стилистический прием позволяет включать импровизацию и сочетать трендовые оттенки с тем, что осталось в вашем шкафу с прошлых сезонов. Он учит не бояться ярких решений и многих цветов в образе.

Такой финт давно используют стритстайл звезды. И именно они часто демонстрируют, как можно практически применять этот красочный прием.

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Яркие примеры стритстайл-звезд

Амбасадором колорблокинга можно назвать норвежского стилиста​ Янку Полианы. Женщина взяла на вооружение этот прием и успешного его воплощает. Красочные образы заполонили ее инстаграм и служат вдохновением для многих звезд стритстайла. В гардеробе Янки есть оранжевые, зеленые, розовые и голубые цвета .

Йоани Ваз тоже полюбился трендовый стилистический прием. Она воплотила его, соединив розовый бралет и желтую юбку. Дополнила образ с помощью цветных босоножек и красочной сумки. Еще один образ Джоанни состоит из синего и зеленого цветов.

Немецкий блогер Леони Ханне не боится ярких образов. Она разбавляет джинсы трендовый зеленым кроп-топом, жакетом желтого цвета и очками в тон. Девушка была давней поклонницей колорблокинга, поэтому этот образ не единственный пример в ее инстаграм-отчете.