Вещей в полоску было немало в прошлых коллекциях весна – лето 2021, что может быть одной из причин возникновения этой тенденции. Креативный директор бренда Celine Эди Слиман предлагал носить свитера с шортами и кепками, а Оливье Рустен из Balmain рекомендовал сочетать с жакетами с акцентным линией плеч.

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Модельер Дэниел Роузберри из Schiaparelli сфотографировал свою музу Мэгги Маурер в лаконичном платье в морскую полоску с минималистичными сандалиями.

Чаще этот принт встречается традиционно в круизных коллекциях, поэтому его можно проследить в коллекциях Dior и Chanel.

Вещи в полоску (от футболок до брюк и свитеров) уже давно стали классикой гардероба и могут послужить базой для многих образов.

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Мировые модницы выбирают в этом сезоне белые свитера в черную полоску, и наоборот. Стритстайл-звезды сочетают стильные изделия с бермудами, джинсами, голубыми и молочными широкими джинсами и брюками. Вдохновиться элегантностью и простотой можно на страницах французских модниц.

Фэшн-блогерша из Парижа Камиль Шарьер надевает водолазку в паре с велосипедками, художественная руководительница стиля Лея Сфез белый свитер на замочке сочетает с кожаными шортами. Інфлюенсерка Анна-Лора Ме миксует полосатое изделие с юбкой и белыми сапогами, а Жанна Дамас и Жюли Феррери – с джинсами.

Модные образы француженок / Фото из инстаграма инфлюенсерки Леи Сфез

Модные образы француженок / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы француженок / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы француженок / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы француженок / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы француженок / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Модные образы француженок / Фото из инстаграма инфлюенсерки