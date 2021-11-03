Самая востребованная модель современности постоянно попадает в объективы папарацци в безупречных образах. Девушка с детства находилась в модной среде, поэтому любовь к стильным вещам ей привили старшие сестры.
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Всегда удачно смотреться в объективах фотографов Кендалл Дженнер помогает ее стилистка Дани Мишель. Вместе они создают лаконичные образы, в которых модель выглядит просто неотразимо.
5 модных уроков Кендалл Дженнер
Животные принты
Кендалл умеет хорошо сочетать животные принты с другими элементами гардероба. С примера модели для идеального вечернего выхода подойдут брюки со змеиным принтом, футболка в стиле 2000-х и минималистичная черная сумка-багет.
Модные выходы Кендалл Дженнер / Фото с Vogue
Высокие сапоги
Модель просто обожает черные высокие сапоги на каблуке. Она обувает их летом под платья на бретелях и для светских выходов с удлиненным жакетом.
Модные выходы Кендалл Дженнер / Фото с Vogue
Модные выходы Кендалл Дженнер / Фото с Vogue
Кожа
Зачастую представительницу клана Кардашян-Дженнер можно заметить в кожаных элементах гардероба. Красавица с удовольствием дополняет свои образы кожаными жакетами, брюками и юбками, или же создает total look на основе кожаного комбинезона.
Модные выходы Кендалл Дженнер / Фото с Vogue
Лаймовый оттенок
Насыщенный лаймовый оттенок удачно контрастирует с яркой внешностью Кендалл Дженнер и отлично оживляет ее гардероб, нередко вдохновленный эстетикой 1990-х годов.
Модные выходы Кендалл Дженнер / Фото с Vogue
Рубашка оверсайз
В течение года рубашка оверсайз не сходила с модных радаров. Изделие лаконичного кроя надевали все звезды стритстайла, и Кендалл Дженнер не исключение. Красавица дополняла рубашкой базовые майки и футболки, создавая роскошный кэжуал-образ.
Модные выходы Кендалл Дженнер / Фото с Vogue
Модные выходы Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели