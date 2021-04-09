"Ангел" Victoria's Secret Эльза Госк поразила поклонников стильным образом. Молодая мамочка на этот раз отправилась на прогулку в дерзком аутфите.

Эльза Госк активно ведет свою страницу в инстаграме. Для 6-миллионной аудитории, которая с нетерпением ждет каждый новый выход модели, Эльза готовит безупречные аутфиты. Материнство отнимает свободное время у манекенщицы, впрочем она все равно находит возможность продемонстрировать интересные сочетания непривычных фактур в одежде.

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Модель часто диктует поклонникам тренды моды. На каждой ее фотографии можно найти отдельные элементы гардероба, которые пользуются особой популярностью среди трендсеттеров.

Образ Эльзы Госк

Для новой фотосессии манекенщица выбрала длинный зеленый тренч от бренда Manokhi. Среди многих других тренчей он отличается необычным кроем. Изделие украшено объемными рукавами в стиле бомбера.

Под низ Эльза надела серый свитшот Balenciaga с надписью и логотипом. Дополнили образ джинсы прямого кроя со стильными разрезами внизу. Особый акцент достался верхней части джинсов – косыми застежками, которые также в этом году являются ультрамодными.

Госк надела серые сандалии от Chanel, которые фешионисты надевали еще в прошлом сезоне, впрочем уже этим летом такая обувь будет особенно популярной.

Модель завязала белокурые волосы в узелок, перевязав черной резинкой, которая была в тренде в 2000-х годах. Довершила образ модель черными солнцезащитными очками, серебряной цепочкой на шее и любимой белой сумкой Bottega Veneta The Mini Jodie.

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