Икона стиля Эльза Хоск надела трендовый головной убор лета – платочек: стильный аутфит

Ярая модница Эльза Хоск в очередной раз покорила подписчиков трендовым образом. Шведская модель опубликовала новую серию фотографий, на которых позировала в безупречном наряде от бренда Valentino.

Манекенщица почти ежедневно появляется в fashion-изданиях, поскольку постоянно демонстрирует в сети стильные образы, которые невозможно обойти вниманием.

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Эльза любит удивлять фанатов интересными образами. Она умело сочетает цвета, фактуры и принты. Блондинка с 14 лет работает моделью, поэтому за это время выработала безупречный вкус по выбору одежды и стала настоящей иконой стиля.

Молодая мамочка подготовила для своей 6-миллионной аудитории новый look, в котором она выглядит просто божественно.

Образ Эльзы Хоск

Знаменитость выбрала для прогулки тунику из новой коллекции Valentino Escape. На легком летнем изделии изображен оригинальный архивный принт Валентина Гаравани – впечатляющие красные кораллы.

К єтому нарадяу инфлюенсер подобрала ультрамодный головной убор лета – шелковый платок в тон туники. Стильный образ модница довершила белой сумкой Valentino из новой коллекции.

Вьющиеся волосы модель распустила, а на лице сделала насыщенный макияж. Знаменитость нарисовала глаза коричневыми тенями, подчеркнув взгляд благодаря черному лайнеру, а губы накрасила коричневой помадой. Завершающим штрихом в образе стали белые сабо на каблуках.

Стоит отметить, что ранее Эльза Хоск присоединилась к рекламной кампании итальянского бренда. Блондинка презентовала сумки вместе с моделью Тиной Кунаки и Камилой Коэльо.

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