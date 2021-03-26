Идеи весенних образов на каждый день, которые можно легко повторить
Весной каждая модница хочет стильно выглядеть, впрочем, иногда у нас не хватает вдохновения для создания интересных аутфитов. В таком случае на помощь всегда приходят фотографии звезд стритстайла, которые демонстрируют безупречные весенние образы в своих личных профилях в инстаграме.
Источник:Школа стиля Pump Your Style
Глядя на свежие идеи аутфитов модных инфлюэнсеров каждая девушка мечтает о том, чтобы повторить именно такой look. Среди огромного ассортимента стильных нарядов, творческих сочетаний и фасонов можно выбрать образ, который вам больше всего по вкусу и подойдет по фигуре.
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Модницы инстаграма почти ежедневно публикуют интересные весенние образы и последние тренды сезона, поэтому советуем внимательнее рассмотреть их аутфиты и взять себе их на заметку.
Структурированное пальто + расслабленный трикотажный костюм + кроссовки + объемная сумка
Идеальный вариант на работу для тех, кто не имеет дресс-кода, на прогулку с подругами и одновременно стильный и удобный аутфит для мамочек.
Стильный весенний образ / Фото из инстаграма Pump Your Style
Тренч + джинсы + трикотажный кроп-топ + кардиган + лоферы на массивной подошве + сумка-кроссбоди
"Многослойный образ, который можно составить еще и в монохромной гамме. Несмотря на базовые единицы, будет выглядеть интересно, а также универсально (подойдет и для работы, и в университет или на романтическое свидание)", – говорится в инстаграм-заметке.
Стильный весенний образ / Фото из инстаграма Pump Your Style
Костюм-тройка + киттен-хил + топ + хендл-сумка
Такой образ структурированный, элегантный, лаконичный и с ноткой маскулинной женственности. Для вечерних выходов образ можно дополнить яркой помадой или акцентными серьгами.
Стильный весенний образ / Фото из инстаграма Pump Your Style
Верхняя рубашка (overshirt) + сатиновая юбка миди + сапоги на каблуке
Этот вариант подойдет для тех, кто не планирует весь день провести в движении, ведь сапоги на каблуке не позволят это сделать. Добавить спортивного стиля можно только при условии, если заменить сапоги на кеды или кроссовки.
Стильный весенний образ / Фото из инстаграма Pump Your Style
Структурированный блейзер + романтическое платье + мягкие балетки / мюли + сумка среднего размера
Такой образ является очень весенним. Блейзер можно просто накинуть на плечи, а look дополнить очками или головным убором.
Стильный весенний образ / Фото из инстаграма Pump Your Style
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