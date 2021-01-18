В начале XX века женщины страдали от корсета и пытались от него избавиться, а сегодня многие известные дизайнеры возвращают этот элемент в гардероб. Благодаря модернизации корсеты стали безопасными и комфортными. Об истории появления корсета в женском гардеробе – читайте в материале.

Корсеты в нынешнем виде появились где-то в 1500 годах. Но обязательным элементом гардероба он стал лишь в XIX века, пишет Fashion24.

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История корсета, которая может удивить

В 1468 году испанская королева Хуана Португальская приказала создать специально для нее одежду, которая бы скрывала выпуклости ее фигуры. Ее мастера создали первый в истории корсет, состоящий из металлических пластин и весил более 25 килограммов!



Первые корсеты были металлическими и тяжелыми / Фото gazeta.ua

В конце 1470 следующая испанская королева обязала всех своих служанок носить корсеты. Идеальная талия женщины не должна была превышать 32,5 сантиметра. В этом же веке по требованию католической церкви женщины должны были расплющивать себе грудь корсетами, чтобы не наводить туман на мужские умы. Кроме того, этот элемент гардероба служил, как своеобразный пояс верности для женщин.



Осиная талия была символом красоты / Фото gazeta.ua

До XVIII века идеальный объем талии – 40 сантиметров, позже его уменьшили на 7 сантиметров. Слуги затягивали корсеты так, что женщина могла потерять сознание.



Женщина могла потерять сознание / Фото gazeta.ua

Девочки должны были носить корсет с 7 лет, а после 16 – детские корсеты заменялись на жесткие, которые носили уже женщины.

Угроза здоровью

Такие надругательства над телом приводили к серьезным проблемам со здоровьем:

Корсет не давал свободно дышать , поэтому уменьшались легкие.

, поэтому уменьшались легкие. От сильного перетягивание у женщин смещались органы.

Ухудшаетсясь кровообращение и атрофировались мышцы.

Многие из женщин становились бесплодными.

Искривлялся позвоночник.

Были проблемы с пищеварением.

В 1883 году врачам удалось нарушить популярность этого элемента гардероба. И уже в начале XX века французский модельер Поль Пуаре предлагает платья без корсетов.

Корсеты в современных коллекциях

Современные корсеты гораздо безопаснее. Их изготавливают из латекса или ткани. Кроме того, при правильном ношении корсета, они не нарушают детородную функцию организма. Несмотря на это, опасность от них все же остается.

Интересные образы с современными корсетами / Фото Vogue.ua

Опасность корсетов