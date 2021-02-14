Французская художница Дельфин Десан нарисовала непревзойденную рекламную кампанию для бренда Jacquemus.

Одежда весенне-летней коллекции представлена в нежных и нейтральных цветах. Поклонницам бренда дизайнер предложила романтические летние платья в тон пшеницы, льняные костюмы, эффектные кроп-рубашки с вырезами.

К теме На розовом тротуаре среди пшеничного поля: Jacquemus представил впечатляющую летнюю коллекцию

На картинах, нарисованных Дельфин, появились вещи из коллекции весна-лето 2021: льняные костюмы, золотистые массивные серьги и геометрические сумки.

Дельфин Десан сотрудничала уже с серией иллюстраций для Dior и с итальянским Vogue. В января 2020 года глянец выпустил номер без привычной съемки моделей или выдающихся звезд. Место фотографов заняли художники, которые нарисовали одну из обложек.

Стоит отметить, что Симон Порт Жакмюс любит радовать своих поклонников креативными идеями. Это уже не первый раз он иллюстрирует элементы гардероба. В 2019 году он пригласил канадскую художницу Хлои Вайс изобразить его рекламу кампанию.

Для Jacquemus она изобразила сцену с девушками, которые отдыхают на южном побережье Франции. Кампания, по мнению Жакмюса, напоминала картины, которые висят на каждой вилле на Ривьере: летний загар, розовое вино, терраса, синее море и небо.